С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель

Расправившийся с семейной парой в «Логове Дьявола» мужчина оказался учителем

Прогулка по государственному парку «Логово Дьявола» в штате Арканзас закончилась для семьи американцев леденящей кровь трагедией. Неизвестный мужчина в темных очках и перчатках без пальцев жестоко расправился с супружеской парой на глазах у их малолетних детей. Спустя несколько дней злоумышленника задержали. Кем оказался убийца и что толкнуло его на страшное преступление — в материале «Ленты.ру».

После лишения жизни двух человек преступник отправился в парикмахерскую

Едва ли Адриана Руиз Авалос, сотрудница небольшого салона красоты Lupita’s в американском городе Спрингдейл, знала, чем закончится ее рабочий день, когда принимала очередного клиента на стрижку. Вскоре после того, как она начала его стричь, в парикмахерскую ворвались сотрудники полиции в штатском и задержали не успевшего порадоваться новому образу молодого человека. 28-летний Эндрю Джеймс Макганн обвинялся в расправе над семейной парой в государственном парке в горах Озарк.

«Я как раз стригла парня, когда вошли детективы и задержали его. Я сказала им, что не убрала волосы — вдруг они им понадобятся. А они ответили, что уже их забрали. Я вся дрожу», — написала парикмахерша на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам владельца салона, детективы опознали Макганна и перед задержанием поинтересовались, принадлежит ли ему припаркованный у салона красоты черный седан. Позже его промаркировали как улику и погрузили на эвакуатор.

Арест произошел на следующий день после того, как полиция штата Арканзас опубликовала фоторобот и фотографию с камеры видеонаблюдения человека, подозреваемого в лишении жизни двух туристов.

Кровавая резня в «Логове Дьявола»

43-летний Клинтон Бринк и его 41-летняя супруга Кристен не так давно переехали в Арканзас с двумя дочерьми девяти и семи лет из другого штата. Дом Бринков только подключили к водоснабжению, а Клинтон собирался приступить к новой работе — его взяли на должность развозчика молока.

Жертвы убийства в государственном парке «Логово Дьявола» в штате Арканзас — Клинтон и Кристен Бринк Фото: из личного архива семьи Бринк

В субботу, 26 июля, чтобы изучить окрестности нового места жительства, семья отправилась в государственный парк «Логово Дьявола». Несмотря на зловещее название, это место как нельзя лучше подходит для семейного отдыха: там есть тропы для пеших прогулок, для катания на горных велосипедах и верховой езды, площадки для пикника, бассейн и домики в деревенском стиле, где можно остановиться на ночь.

Во время прогулки Бринки повстречали подозрительного мужчину в темных очках, черной бейсболке, перчатках без пальцев и с рюкзаком за спиной. Внезапно он без всякой причины напал на Клинтона с ножом. Кристен с дочерьми отбежали на безопасное расстояние, после чего мать оставила девочек там и вернулась, чтобы помочь мужу. Но злоумышленник расправился и с ней, а потом скрылся на том самом черном седане, который позже нашли припаркованным возле парикмахерской. Детей он не тронул. Девочки смогли добраться до туристического центра и сообщить о произошедшем.

Государственный парк «Логово Дьявола» раскинулся на площади около тысячи гектаров, в нем проложено более ста километров троп для пеших прогулок, катания на горных велосипедах и верховой езды Фото: JNix / Shutterstock / Fotodom

Уйти бесследно преступнику не удалось: во время нападения он был ранен, капли его крови остались на месте преступления. Позже их нашла полиция. Специалисты составили ДНК-профиль подозреваемого, с помощью которого его удалось оперативно задержать.

Во время допроса после ареста в парикмахерской Макганн во всем признался. При обыске в его доме полиция нашла несколько ножей, но было ли среди них орудие убийства, пока неизвестно. Мужчине предъявили два обвинения, наказание за которые — смертная казнь.

Макганна отстранили от работы в школе за неподобающее отношение к девочкам

Следователи выяснили пугающую подробность биографии задержанного. За несколько месяцев до преступления в «Логове Дьявола» его приняли на должность учителя в государственную школу Спрингдейла, но он не успел приступить к работе. Кроме того, оказалось, что Макганн имеет лицензию на преподавание в начальной и средней школе как минимум в трех штатах — Арканзасе, Оклахоме и Техасе.

Напавший на семейную пару в государственном парке «Логово Дьявола» 28-летний Эндрю Джеймс Макганн Фото: Washington County Sheriff’s Office

До переезда Арканзас, с лета 2024-го по май 2025-го, Макганн работал учителем в пятом классе государственной школы Сэнд-Спрингс в Оклахоме. Перед приемом на работу он успешно прошел все необходимые проверки.

Расследование показало, что весной 2023 года Макганна отстранили от работы в начальной школе во Флауэр-Маунде, штат Техас, в связи с обвинениями в неподобающем отношении к девочкам, однако независимое внутреннее расследование не выявило никаких доказательств ненадлежащего поведения учителя. Несмотря на это Макганн уволился, но продолжал преподавать в других американских школах.

Сьерра Маркум, 12-летний сын которой учился у Макганна, рассказала журналистам, что у нее этот школьный учитель вызывал тревогу.

Он был очень безразличен, холоден, избегал зрительного контакта и не очень хорошо отвечал на вопросы Сьерра Маркум мать школьника, в классе которого преподавал обвиняемый в убийстве Эндрю Джеймс Макганн

Сьерра была потрясена, когда ее сын рассказал ей, что он видел статью о своем бывшем учителе, которого обвинили в лишении жизни двух человек.

Несмотря на эти детали биографии, нет никаких оснований полагать, что целью Макганна были дочери Бринксов, заявили следователи. Мотивы преступника все еще неясны, но, по словам полковника полиции штата Арканзас Майка Хагара, уже очевидно, что это было «совершенно случайное событие».