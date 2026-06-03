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04:52, 3 июня 2026Россия

Четыре предмета станут обязательными для всех студентов в России

Фальков: Все студенты будут изучать историю, основы государственности, философию и русский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dom Fou / Unsplash

Студенты всех вузов в РФ будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом сообщил Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Четыре дисциплины (...), которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения», — указал он.

Ранее Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России. Министр обратил внимание на происходящие в мире технологические перемены. По его мнению, в таких условиях система образования тоже должна меняться.

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