13:34, 23 апреля 2026Россия

Глава Минобрнауки призвал переосмыслить понятие высшего образования в России

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России. Его заявление, сделанное в ходе открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», передает РИА Новости.

Министр обратил внимание на происходящие в мире технологические перемены. По его мнению, в таких условиях система образования тоже должна меняться.

«Учитывая масштаб вызовов, нам надо с вами переосмыслить понятие высшего образования во всех его ключевых проявлениях», — обозначил Фальков.

Чиновник поддержал необходимость изменений в российской системе высшего образования, несмотря на то, что многие в этой сфере выступают за консервативный подход к обучению и стараются отстаивать существующий порядок и свои программы — от названий до их продолжительности.

Ранее сообщалось, что в российских вузах сократили десятки тысяч платных мест. Речь шла о таких специальностях, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

