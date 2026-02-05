Минобрнауки сообщило о сокращении 47 тысяч платных мест в вузах России

В российских вузах сократили десятки тысяч платных мест. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки России.

Как рассказал глава ведомства Валерий Фальков, в настоящий момент сокращено 13 процентов от общего числа платных мест, что составят 47 тысяч. Речь идет о специальностях, определенных соответствующим перечнем. «Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью», — пояснил он.

Ранее стало известно, что с 2026 года российские вузы будут перераспределять льготные места по-новому. Теперь невостребованные целевые места должны предлагаться в первую очередь абитуриентам, имеющим право на льготные условия зачисления, и только затем — поступающим по обычным правилам.

До этого также сообщалось, что вузы изменили список необходимых для поступления экзаменов на 48 направлениях. Так, будущие учителя обязаны сдавать ЕГЭ по их профильным предметам. Кроме того, физика стала обязательной для большинства инженерных направлений, а история — для гуманитарных.