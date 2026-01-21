В России вузы перераспределят льготные места по новым правилам

В России вузы не смогут перенаправлять невостребованные места в общий конкурс

В России с 2026 года вузы не смогут перенаправлять невостребованные места по тем или иным направлениям в общий конкурс и будут перераспределять льготные места по новым правилам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, Минобрнауки еще в 2022 году ввело отдельную квоту для льготной категории поступающих, в числе которой участники специальной военной операции (СВО) на Украине и их дети.

Согласно нововведениям, теперь вузы должны будут сначала предложить невостребованные целевые места абитуриентам, имеющим право на льготные условия зачисления, а затем уже они достанутся поступающим по обычным правилам. Раньше вузы могли сразу выставлять невостребованные места на общий конкурс.

Эксперты не ждут существенных изменений, так как места по квотам в большинстве вузов не заполняются до конца. По данным Минобрнауки, в 2025 году из общего числа занявших бюджетные места лишь шесть процентов поступили по отдельной квоте, и это «никак не ограничило возможности других категорий абитуриентов».

Ранее сообщалось, что российские вузы частично изменили список необходимых для поступления на те или иные направления экзаменов за 12 дней до окончания приема заявлений о сдаче ЕГЭ по предметам по выбору.