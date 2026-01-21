В России вузы изменили список ЕГЭ для поступления за 12 дней до окончания приема заявлений

В России вузы частично изменили список необходимых для поступления на те или иные направления экзаменов за 12 дней до окончания приема заявлений о сдаче ЕГЭ по предметам по выбору. Об этом пишут «Известия».

Изменения коснулись 48 направлений — так, будущие учителя обязаны сдавать ЕГЭ по их профильным предметам, физика стала обязательной для большинства инженерных направлений, а история — для гуманитарных.

Кроме того, на ряде направлений значительно сократили перечень предметов для экзамена — с 9-10 до 1-5. Если раньше абитуриент, поступающий по направлению «Русский язык и литература»мог выбрать 1-2 экзамена для поступления в вуз из 10 предметов, то теперь он обязан будет сдать ЕГЭ строго по русскому языку, литературе и истории.

Как подчеркнула руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова, изменения в перечнях ЕГЭ вызывают тревогу и недовольство у многих школьников и их родителей.

«Дети готовились к экзаменам по одной схеме, а сейчас, буквально за несколько месяцев до сдачи ЕГЭ и поступления многим придется делать это заново. Если ребенок серьезно готовился к поступлению в конкретный вуз, но в последний момент требования изменились, то в итоге выпускник может не поступить туда, куда он хотел», — подчеркнула Леткова.

Ранее федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала список обязательных учебных предметов и минимальные баллы по ЕГЭ в 2026 году.

