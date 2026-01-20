Названы минимальные баллы по ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор: Для выдачи аттестата надо сдать ЕГЭ по русскому языку на 24 балла

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала список учебных предметов и минимальные баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2026 году.

Для того, чтобы школьникам выдали аттестат надо сдать русский язык минимум на 24 балла, а также на выбор: математику базового уровня — на оценку «удовлетворительно» или профильную математику минимум на 27 баллов. Для поступления в высшее учебное заведение же по русскому языку требуется набрать 36 баллов.

На выбор можно сдать следующие предметы: обществознание (минимум 42 балла), биологию (36 баллов), историю (32 балла), физику (36 баллов), химию (36 баллов), информатику на 40 баллов, литературу на 32 балла, географию на 37 баллов и иностранные языки минимум на 22 балла.

Стартуют Единые государственные экзамены 1 июня, школьников проверят на знание литературы, истории и химии.

Ранее российским школьникам напомнили о запрете на использование некоторых слов на ЕГЭ.