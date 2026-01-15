Реклама

04:49, 15 января 2026Россия

Российским школьникам напомнили о запрете на использование некоторых слов на ЕГЭ

Эксперт Козловская: В сочинениях ЕГЭ нельзя использовать слова «окей» и «ок»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В сочинениях на ЕГЭ нельзя использовать такие заимствованные слова как «окей» и «ок». Это связано с тем, что сочинение — монологическое высказывание, а вышеназванные слова в основном используются в диалоговой форме, напомнила российским школьникам заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская, ее цитирует ТАСС.

«Оба слова используются в диалоге, а сочинение ЕГЭ — монолог, в котором никаким "океям" и "окам" не место. Трудно даже представить себе сочинение с этими словами», — сказала она. Эксперт также напомнила, что слова «ок» нет в Большом толковом словаре русского языка под редакцией С. А. Кузнецова, а также в Толковом словаре государственного русского языка, размещенном на сайте СПбГУ.

Козловская добавила, что «окей» как частицу, выражающую согласие, можно заменить словом «да». В тех случаях, когда «окей» выступает сказуемым, его можно заменить словами «хорошо» или «отлично».

В начале декабря 2025 года Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год.

