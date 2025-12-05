Реклама

Россия
18:55, 5 декабря 2025Россия

В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Об этом сказано в совместном приказе двух российских ведомств.

Выяснилось, что Единые государственные экзамены в следующем году стартуют с 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку; 8 июня — по математике базового и профильного уровней; 11 июня — по обществознанию и физике; 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня решили назначить сдачу иностранных языков (устная часть) и информатики.

Кроме того, с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам начнутся в 10:00 по местному времени.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ЕГЭ в России не отменят без появления достойной альтернативы.

