В России назвали условие для отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ не отменят без появления достойной альтернативы
Елена Торубарова
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России не отменят без появления достойной альтернативы. Условие для отмены итоговой аттестации школьников назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Любимый вопрос: отменят ЕГЭ или нет? (...) Я всегда отвечаю, что отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может», — обозначил Музаев.

По его словам, у экзамена есть минусы, но его постоянно совершенствуют, а потому не отменят.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности отмены ЕГЭ и переходе на 12-летнее обучение в школах. Как отметил член комитета по просвещению Анатолий Вассерман, в этом нет необходимости из-за позитивных изменений в существующей системе российского образования.

