10:38, 1 июня 2026Путешествия

Персонал отеля на Мальдивах посмеялся над россиянами при оплате услуг наличными

Shot: Российских туристов обворовывают в отелях на Мальдивах в последний день отпуска
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы пожаловались, что их обворовали во время отдыха в отеле на Мальдивах, а персонал лишь потребовал оплату неустойки и посмеялся над ними из-за денег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, за последние несколько дней на курорте богачей произошло сразу два инцидента с россиянами. Пара из Москвы лишилась видеокамеры в пятизвездочной гостинице Hurawalhi Island Resort на Хуравали. Второй случай произошел с 30-летней гражданкой России по имени Любовь на том же острове.

Женщина с партнером во время отпуска жили в отеле Nala Maldives. Когда паре нужно было возвращаться домой, кто-то проник в их номер и украл три тысячи долларов (214,4 тысячи рублей), отложенных для выезда и на покупки в duty-free. Приезжие пожаловались работникам гостиницы, но те потребовали с них дополнительные 1,1 тысячи долларов (78,6 тысячи рублей) за отдых, а также высмеяли россиян за то, что те не могут расплатиться по карте — они оплачивали услуги наличными.

Уточняется, что схема краж «в последний день» используется на островах не впервые. Злоумышленники пользуются уязвленным положением путешественников перед вылетом, так как те не успевают подать заявление в полицию, а сотрудники отеля игнорируют происшествия.

Ранее сообщалось, что пять туристов из Италии, в том числе женщина с дочерью, отправились на Мальдивы и не выжили во время погружения к глубоководным пещерам.

