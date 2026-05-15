Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:35, 15 мая 2026Путешествия

Мать, ее дочь и еще трое туристов не выжили во время дайвинга на Мальдивах

RaiNews: Пять туристов из Италии не выжили во время дайвинга на Мальдивах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tahsin Ceylan / Anadolu via Getty Images

Пять туристов из Италии, в том числе мать и ее дочь, отправились на Мальдивы и не выжили во время погружения к глубоководным пещерам. Об этом сообщил телеканал RaiNews.

Об этом стало известно 14 мая. Среди жертв оказались профессор экологии Генуэзского университета, 51-летняя Моника Монтефальконе и ее 23-летняя дочь Джорджия Соммакал. А также исследовательница Мюриэль Одденино и двое инструкторов по дайвингу — Джанлука Бенедетти и Федерико Гуальтьери. Они погрузились в море на 50 метров во время экскурсии на катере «Дюк оф Йорк» у атолла Вааву.

Материалы по теме:
Россияне заполонили Мальдивские острова. Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
Россияне заполонили Мальдивские острова.Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
2 декабря 2024
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
20 марта 2026

На данный момент спасатели извлекли из пещеры только одно тело, поиски остальных продолжаются. Причинами трагедии могли стать кислородное отравление смесью в баллонах или потеря ориентиров в воде. Власти архипелага проводят расследование.

Ранее мужчина лишился жены во время отпуска на Мальдивах, напился в аэропорту от горя и не выжил. Супруги любили заниматься дайвингом, но во время очередного погружения течение унесло женщину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    13-летний мальчик отбился от леопарда

    Евросоюз добился резкого падения миграции

    Люксовые сумки из бумаги стали трендом весной

    Разработан эффективный способ борьбы с депрессией без таблеток

    Ввоз подержанных машин из Китая в Россию резко вырос

    Москвичей предупредили об опасности

    Начался допрос очевидцев массированной атаки на Рязань

    Названы три главные ошибки россиян при создании накоплений

    Стоимость популярного в России бензина упала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok