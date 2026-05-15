Мать, ее дочь и еще трое туристов не выжили во время дайвинга на Мальдивах

Пять туристов из Италии, в том числе мать и ее дочь, отправились на Мальдивы и не выжили во время погружения к глубоководным пещерам. Об этом сообщил телеканал RaiNews.

Об этом стало известно 14 мая. Среди жертв оказались профессор экологии Генуэзского университета, 51-летняя Моника Монтефальконе и ее 23-летняя дочь Джорджия Соммакал. А также исследовательница Мюриэль Одденино и двое инструкторов по дайвингу — Джанлука Бенедетти и Федерико Гуальтьери. Они погрузились в море на 50 метров во время экскурсии на катере «Дюк оф Йорк» у атолла Вааву.

На данный момент спасатели извлекли из пещеры только одно тело, поиски остальных продолжаются. Причинами трагедии могли стать кислородное отравление смесью в баллонах или потеря ориентиров в воде. Власти архипелага проводят расследование.

