В США одобрили законопроект о санкциях против России

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против России

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и оказании дополнительной помощи Украине, пишет ТАСС.

Инициативу поддержали 226 конгрессменов, тогда как 195 проголосовали против. Документ предполагает регулярный анализ действий России, включая оценку хода конфликта на Украине, соблюдения возможных мирных договоренностей и участия в переговорах по урегулированию.

В случае выявления нарушений предлагается ввести дополнительные ограничения против российских чиновников, банковского сектора и ряда ключевых отраслей экономики, а также повысить пошлины на российские товары и услуги как минимум до 500 процентов.

Помимо этого, законопроект предусматривает выделение Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов ежегодно в 2026 и 2027 финансовых годах.

Ранее основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что президент США Дональд Трамп продолжит нормализацию отношений между Вашингтоном и Москвой, снимая санкции с России в рамках урегулирования украинского кризиса.