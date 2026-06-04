В США сделали заявление о снятии санкций с России

Американский адвокат Маркс: Трамп продолжит снимать санкции с России

Президент США Дональд Трамп продолжит нормализацию российско-американских отношений, снимая санкции с Москвы в рамках урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Я оптимистично настроен относительно того, что президент Трамп продолжит нормализацию наших отношений с Россией, постепенно снимая и в конечном итоге отменяя санкции в рамках усилий по урегулированию на Украине (...). Я жил в Москве в советский период. Я знаю, как важно для американцев и россиян личное общение. Нам необходимо отменить ограничения на поездки и санкции, которые затрудняют въезд россиян в США и визиты американцев в Россию», — отметил юрист.

Также Маркс обратил внимание на то, что США не зависят от нефти из России, а европейские страны должны самостоятельно принимать решение по антироссийским санкциям. При этом он подчеркнул, что введение таких ограничений является «двусторонним процессом, который налагает бремя на саму Европу».

18 мая Министерство финансов США сняло ограничения на операции, относящиеся к продаже и транспортировке российской нефти. Уточнялось, что соответствующие операции разрешены до 00:01 17 июня 2026 года по времени Восточного побережья США (07:01 мск).