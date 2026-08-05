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16:17, 5 августа 2026 (обновлено: 16:56, 5 августа 2026)Культура

Милославская высказалась о разнице в возрасте с мужем фразой «зато есть кому хоронить»

Актриса Милославская заявила, что ее не испугала разница в возрасте с 23-летним мужем
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Актриса Стася Милославская прокомментировала разницу в возрасте с супругом — футболистом Егором Ушаковым. На вопрос об отношениях в паре она ответила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики поинтересовались у Стаси, не боялась ли она общественного осуждения из-за того, что 23-летний супруг младше нее на восемь лет.

«А общество у нас что, страшный волк, чтоб его бояться? Зато меня есть кому хоронить», — ответила Милославская.

Ушаков сделал предложение руки и сердца Милославской на концерте Валерия Меладзе, который состоялся в Турции. В мае Егор и Стася зарегистрировали брак. До этого актриса состояла в отношениях с коллегой Александром Петровым. Девушку даже называли невестой артиста, однако пара приняла решение расстаться.

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