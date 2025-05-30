Бывшей невесте Петрова сделали предложение на концерте Меладзе

Актрисе Стасе Милославской сделали предложение на концерте Меладзе в Турции

Бывшая возлюбленная Александра Петрова, актриса Стася Милославская, выйдет замуж. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Сообщается, что Милославской сделали предложение руки и сердца на концерте Валерия Меладзе, который состоялся в Турции. Таинственный жених встал на колено и преподнес ей помолвочное кольцо, после чего, получив заветное да из уст актрисы, спел дуэтом с Меладзе.

В 2020 году стало известно о романе Стаси с Александром Петровым. Девушку даже называли невестой артиста, однако потом пара приняла решение расстаться. Сейчас имя ухажера Милославской неизвестно.

В апреле стало известно, что актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова стали родителями. Пара сыграла свадьбу в 2023 году.