Очевидица рассказала об ударе дрона ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке

Очевидица удара дрона ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке заявила о пережитом ужасе

Очевидица атаки украинского беспилотника на пляж в Архипо-Осиповке рассказала, что ей пришлось убегать с места происшествия с маленьким ребенком на руках, а произошедшее она назвала ужасом и страхом. Об этом она сообщила RT.

По словам женщины, она пришла на пляж около десяти утра, и все было как обычно, однако затем она увидела падение БПЛА.

«Мы пережили страх и ужас. Пришли на пляж с утра, в районе десяти часов. Все было, как обычно. А потом… Мы даже не услышали, мы сразу увидели [падение БПЛА]. Я схватила ребенка и просто бежала с пляжа, не оглядываясь», — рассказала она.

Женщина добавила, что позже были слышны взрывы, но ее главной задачей было унести оттуда маленького ребенка, чтобы он не пострадал. В Архипо-Осиповку она приехала с ребенком буквально на днях и не боялась лететь на курорт, поскольку до этого в регионе, в частности в Геленджике, было тихо.

Ранее украинский дрон-камикадзе попал на переполненный отдыхающими пляж в Геленджике в Архипо-Осиповке. На данный момент число жертв достигло шести человек, пострадавших — около 40 человек. 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.