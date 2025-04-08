Александр Петров стал отцом

Super: У актера Александра Петрова родился сын

Российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова стали родителями. Об этом сообщает Super со ссылкой на источник из окружения супругов.

По данным издания, во время родов Викторию сопровождала профессиональная доула. Известно, что у пары родился мальчик.

Петров и Антонова сыграли свадьбу 25 ноября 2023 года. По словам актера, он сделал предложение девушке после нескольких свиданий. В декабре 2024-го артист объявил, что его супруга ждет первенца.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Александр Петров зарабатывает около пяти миллионов рублей за один съемочный день. Он отметил, что один из самых востребованных актеров России без труда смог заработать на собственный особняк на Рублевке стоимостью в 80 миллионов рублей.