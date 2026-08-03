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16:39, 3 августа 2026 (обновлено: 16:53, 3 августа 2026)Мир

Раскрыто спорное решение США перед миграционным кризисом в Сеуте

Масси: США одобрили выделение Марокко 40 млн долларов за две недели до кризиса в Сеуте
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

За две недели до массового прорыва мигрантов из Марокко в испанский город Сеута Конгресс одобрил выделение Марокко 40 миллионов долларов, а также включил в отчет комитета формулировки о территориальных претензиях Рабата. Об этом рассказал член Палаты представителей США Томас Масси в социальной сети X.

«Республиканцы приняли законопроект, предусматривающий выделение Марокко 40 миллионов долларов, а также отчет комитета, в котором указывалось: города Сеута и Мелилья, находящиеся под испанским управлением, расположены на территории Марокко и остаются предметом давних претензий Марокко», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал министерство внутренних дел о надвигающемся наплыве мигрантов за несколько недель до прорыва границы между Марокко и испанским автономным городом Сеута.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю. Согласно данным Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за последние 24 часа.

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