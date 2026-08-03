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16:45, 3 августа 2026 (обновлено: 16:48, 3 августа 2026)Интернет и СМИ

В Китае отреагировали на предсказание Путина о будущем Украины

Sohu: Заявление президента РФ Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина о распаде Украины может воплотиться в реальность. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Уточняется, что Украина терпит потери значительной части молодого населения, а также имеет долги перед западными странами. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский сомневается, сможет ли государство сохранить западные территории в нынешнем состоянии.

В издании отметили, что главной проблемой Украины являются разногласия внутри киевских элит.

«Тем временем заявление Путина продолжает звучать в ушах украинских политиков. Внутренние противоречия стали очевидными, а будущее Украины все более неопределенным. Зеленский может производить кадровые перестановки, но не способен уладить фундаментальную проблему — внутренний раскол», — говорится в материале.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует закончить конфликт с Россией до начала зимы.

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