ЦБ оценил влияние кризиса на Ближнем Востоке на российскую экономику

ЦБ: Блокировка Ормузского пролива оказала дезинфляционное влияние на российскую экономику

Война США и Ирана, повлекшая за собой блокировку Ормузского пролива, весной оказала преимущественно дезинфляционное влияние на российскую экономику. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

Перекрытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, отметили в регуляторе, стало причиной масштабных перебоев в поставках энергоресурсов из стран Персидского залива. Результатом этого стал стремительный рост цен на нефть, нефтепродукты и газ.

Это пошло на пользу российским сырьевым экспортерам, добавили в ЦБ. Их выручка с продаж востребованной за рубежом продукции стала расти при сохранении устойчивого спроса. Следствием этого оказался приток иностранной валюты на внутренний рынок, что поддержало укрепление рубля. Итогом стала сдержанная динамика цен на потребительские товары в России весной, резюмировали в регуляторе.

Впрочем, к концу лета ситуация может измениться, полагают эксперты. После укрепления весной рубль перешел к ослаблению в июне-июле. Подобная динамика с большой долей вероятности сохранится в августе. К концу лета, прогнозировала экономист Гузель Проценко, курс доллара может подняться до 82 рублей. Укреплению американской валюты поспособствуют увеличение спроса на доллары на внутреннем рынке, валютные интервенции Минфина и риски ужесточения американских санкций в отношении торговых партнеров России, предупреждают аналитики. Ослабление российской валюты может привести к росту цен на импортные товары, что рискует ускорить и без того высокую инфляцию.