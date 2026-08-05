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17:21, 5 августа 2026 (обновлено: 17:34, 5 августа 2026)Экономика

ЦБ назвал причину укрепления рубля весной

ЦБ: Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Блокировка Ормузского пролива, спровоцировавшая масштабные перебои в поставках ближневосточных энергоресурсов, оказала преимущественно дезинфляционное влияние на российскую экономику весной. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

Рост цен на энергоносители позволил российским экспортерам нарастить выручку с продаж. Приток иностранной валюты от реализации нефти, газа и других товаров за рубеж увеличил предложение валюты на внутреннем рынке.

Наращивание налоговой базы укрепило позиции рубля, констатировали в регуляторе. Этот фактор, отметили в ЦБ, проявился в сдержанной динамике потребительских цен весной.

Летом динамика в валютной паре рубль/доллар начала постепенно меняться. Российская валюта перешла к ослаблению из-за ряда факторов. К числу основных причин эксперты относили увеличение спроса на доллары на внутреннем рынке, валютные интервенции Минфина и риски ужесточения американских санкций в отношении торговых партнеров России. К концу лета, прогнозировала экономист Гузель Проценко, курс доллара может подняться до 82 рублей.

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