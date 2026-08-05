Лайма Вайкуле снизила цену на свой особняк в Латвии, продающийся с начала 2010-х

В поисках покупателя Лайма Вайкуле снизила стоимость на свой особняк в Латвии. Кроме того, певица не гнушается русскоговорящих покупателей, правда, для них цена объекта будет выше, пишет Telegram-канал Mash.

Недавно артистка резко опустила цену на свою усадьбу в престижном районе Юрмалы Лиелупе. Недвижимость выставлена на продажу с начала 2010-х, и если изначально Вайкуле просила за нее 5 миллионов евро, то сейчас лот оценивается в 4,8 миллиона. Можно обсудить и снижение до 4 миллионов, сообщил канал. За срочность певица готова скинуть еще 800 тысяч евро.

Просмотры проходят, однако до сделки пока не доходило. Одно из основных требований к покупателям — отсутствие гражданства РФ (в том числе двойного). При этом русскоговорящих покупателей Вайкуле все же рассматривает, хоть такое исключение будет стоить приобретателю дополнительный миллион евро.

Речь идет о почти 500-метровом особняке с просторной гостиной, панорамным залом и бассейном. Мебель выполнена из натуральных материалов, а цветущий двор украшен статуями.

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