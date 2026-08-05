Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 5 августа 2026Экономика

Лайма Вайкуле снизила цену на свой особняк в Латвии

Лайма Вайкуле снизила цену на свой особняк в Латвии, продающийся с начала 2010-х
Виктория Клабукова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В поисках покупателя Лайма Вайкуле снизила стоимость на свой особняк в Латвии. Кроме того, певица не гнушается русскоговорящих покупателей, правда, для них цена объекта будет выше, пишет Telegram-канал Mash.

Недавно артистка резко опустила цену на свою усадьбу в престижном районе Юрмалы Лиелупе. Недвижимость выставлена на продажу с начала 2010-х, и если изначально Вайкуле просила за нее 5 миллионов евро, то сейчас лот оценивается в 4,8 миллиона. Можно обсудить и снижение до 4 миллионов, сообщил канал. За срочность певица готова скинуть еще 800 тысяч евро.

Просмотры проходят, однако до сделки пока не доходило. Одно из основных требований к покупателям — отсутствие гражданства РФ (в том числе двойного). При этом русскоговорящих покупателей Вайкуле все же рассматривает, хоть такое исключение будет стоить приобретателю дополнительный миллион евро.

Речь идет о почти 500-метровом особняке с просторной гостиной, панорамным залом и бассейном. Мебель выполнена из натуральных материалов, а цветущий двор украшен статуями.

Ранее в США арестовали квартиру Игоря Крутого. Апартаменты площадью 450 квадратных метров на частном острове в одном из самых дорогих районов музыкант приобрел за 7,5 миллиона долларов. Крутого обвиняют в мошенничестве после того, как квартиру пытался купить миллиардер Олег Бурлаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Завоевали доверие, приобрели опыт и проявили свой талант». В Госдуме объяснили кадровые перестановки в командовании ВС России
    Под Москвой начали очищать реку Гнилушу бактериями после разлива химикатов
    Пригожин ответил на заявление Вайкуле о желании взять оружие против России
    Дальнобойщиков обвинили в причастности к атаке на российские военные аэродромы
    Под Москвой ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
    В России резко подскочили онлайн-продажи машин
    Зеленский заявил о кратном сокращении поставок Patriot из Европы на Украину
    Вдова российского бойца СВО заявила о выселении ее из квартиры мужа
    Скабеева задала вопрос жалующемуся на задержку военной помощи Киеву Зеленскому
    Воду из офисного кулера назвали опасной для здоровья
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok