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18:37, 5 августа 2026Интернет и СМИ

Скабеева задала вопрос жалующемуся на задержку военной помощи Киеву Зеленскому

Скабеева задала вопрос Зеленскому, жалующемуся на задержки поставок средств ПВО Киеву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева задала вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пожаловался на задержки европейских поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву. Пост об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Дошло наконец?» — отреагировала Скабеева на заявление Зеленского о том, что задержки с поставками оружия приводят к разрушительным последствиям для Украины, а также на его слова о том, что значительная часть российских предприятий, производящих ракеты, не находится под санкциями.

Ранее Зеленский пожаловался, что в 2026 году поставки средств противоракетной обороны (ПРО) Украине сократились. Он попросил союзников принимать решения, которые позволят поставлять средства ПРО и ускорят производственные процессы.

До этого стали известны детали переговоров США и Украины по поставке ракет-перехватчиков для комплексов Patriot Киеву. Сообщалось, что Вашингтон изучает возможные пути сотрудничества.

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