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19:21, 5 августа 2026 (обновлено: 19:30, 5 августа 2026)Экономика

В мире резко вырос спрос на валюту страны БРИКС

China Daily: Ежедневный объем транзакций в юанях резко вырос
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

В мире наблюдается устойчивый рост спроса на расчеты в юанях. Об этом сообщило издание China Daily со ссылкой на сингапурский банк DBS.

По его информации, причиной такой динамики стало то, что китайские компании активно наращивают коммерческие связи с остальной Азией. Кроме того, издание сослалось на китайскую трансграничную межбанковскую платежную систему (CIPS), по данным которой средний ежедневный объем транзакций в юанях вырос с примерно 680 миллиардов юаней (100,7 миллиарда долларов) в 2025 году до приблизительно 830 миллиардов юаней (122 миллиарда долларов) в июне 2026 года.

В мае 2026 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ближневосточный кризис изменил значение китайской национальной валюты в международной торговле. Расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей стали переходить в юань. Министр объяснил это тем, что многие государства начали искать более надежные инструменты. И предпочтительными оказываются национальные валюты.

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