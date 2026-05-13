Экономика
07:35, 13 мая 2026

Иранский кризис изменил статус юаня в мировой торговле

Силуанов: Покупатели нефти стали все чаще расплачиваться не долларами, а юанями
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey/news.ru

Ближневосточный кризис изменил значение китайской национальной валюты в международной торговле. Об этом порассуждал министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, положение дел с Ормузским проливом привело к тому, что расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей стали переходить в юань. Министр объяснил это тем, что многие государства начали искать более надежные инструменты. И предпочтительными оказываются национальные валюты.

Силуанов уточнил, что в первую очередь в юанях, разумеется, рассчитываются китайские покупатели. Но и другие импортеры этого углеводорода присматриваются к данной валюте. Особенно, если им приходится испытывать политическое давление.

По прогнозам Deutsche Bank, иранский кризис может ослабить нефтедоллар и стать причиной появления нефтяного юаня. Причиной этого станет сближение стран Персидского залива с государствами Азии.

