Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:10, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Британский журналист переехал в Россию и чуть не сошел с ума во время новогодних каникул

Британский журналист Армстронг заявил, что его удивляют длинные новогодние праздники в РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Британский журналист Дэнни Армстронг, переехавший в Россию, назвал две удивляющие его особенности страны. О них журналист рассказал в выпуске проекта «Мы и они», доступном на Rutube.

По словам Армстронга, его сильно удивляют длинные новогодние праздники. «Я к новогодним праздникам никогда, наверно, не смогу привыкнуть. Потому что... Хорошо, один год закончился, новый начинается... А почему он начинается всегда с пьянки?» — задался вопросом журналист. Он также пожаловался, что чуть не сошел с ума, пока сидел дома во время новогодних каникул.

Также Армстронг признался, что не может понять привычку россиян ходить дома в тапках. Он отметил, что в Британии обувь в доме носят только пожилые люди.

Ранее телеведущий из Италии Федерико Арнальди раскрыл факт о праздновании Нового года в России, который сводит его с ума. Он заявил, что его удивляет оливье в тазах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины предложил три шага в ответ на массированный удар России

    Песков назвал условие продолжения СВО

    В Кремле раскрыли детали ударов по Киеву

    Иностранная фигуристка отдала подаренный на Олимпиаде смартфон российскому музею

    Карл III пожелал встретиться с детьми принца Гарри при одном условии

    ФСБ раскрыла контрабанду стратегических военных товаров для авиации в российском регионе

    Полковник раскрыл принцип действия «стены дронов»

    Женщина списывала дискомфорт в груди на беременность и оказалась неизлечимо больна

    Инфляция набрала обороты в трех крупнейших странах — членах Евросоюза

    Россиянка пожаловалась в мэрию на полтергейста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok