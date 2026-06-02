Британский журналист переехал в Россию и чуть не сошел с ума во время новогодних каникул

Британский журналист Дэнни Армстронг, переехавший в Россию, назвал две удивляющие его особенности страны. О них журналист рассказал в выпуске проекта «Мы и они», доступном на Rutube.

По словам Армстронга, его сильно удивляют длинные новогодние праздники. «Я к новогодним праздникам никогда, наверно, не смогу привыкнуть. Потому что... Хорошо, один год закончился, новый начинается... А почему он начинается всегда с пьянки?» — задался вопросом журналист. Он также пожаловался, что чуть не сошел с ума, пока сидел дома во время новогодних каникул.

Также Армстронг признался, что не может понять привычку россиян ходить дома в тапках. Он отметил, что в Британии обувь в доме носят только пожилые люди.

Ранее телеведущий из Италии Федерико Арнальди раскрыл факт о праздновании Нового года в России, который сводит его с ума. Он заявил, что его удивляет оливье в тазах.