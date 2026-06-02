Путешествия
11:52, 2 июня 2026

Самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом

Самолет S7 закружил над Пулково из-за частичных ограничений
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Karasev Viktor / Shutterstock / Fotodom  

Самолет авиакомпании S7 с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом из-за частичных ограничений в аэропорту города. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Уточняется, что борт выполняет рейс Иркутск — Санкт-Петербург. Утром в воздушной гавани Пулково ввели частичные ограничения, лайнеры принимают и отправляют по согласованию.

По имеющимся данным, самолет S7 находится в зоне ожидания. Также осуществить посадку не могут два авиасудна из Москвы и турецкой Антальи.

Ранее пассажирский самолет резко изменил маршрут в небе над Россией. Лайнер с 104 пассажирами на борту развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт вылета.

