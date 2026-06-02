12:42, 2 июня 2026

Карл III пожелал встретиться с детьми принца Гарри при одном условии

Антонина Черташ
Фото: Dominic Lipinski / Pool / Reuters

Король Великобритании Карл III пожелал увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл, но при условии, что встреча пройдет в замке Балморал без присутствия принца Уильяма с семьей. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным королевского обозревателя Ингрид Сьюард, 77-летний монарх хочет наладить отношения с семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Король почти не виделся с внуками после переезда Гарри и Меган в США в 2020 году. По слухам, герцог Сассекский планирует привезти детей в Великобританию в этом году при условии решения вопросов с охраной.

Единственным подходящим местом для встречи Сьюард назвала поместье Балморал в Шотландии, где у короля больше свободного времени и есть отдельные коттеджи для гостей. При этом организаторы должны убедиться, что принца Уильяма и Кейт Миддлтон не будет там в то же время.

Карл III, который очень трепетно относится к старшим внукам — Джорджу, Шарлотте и Луи, — хочет таких же теплых отношений с детьми Гарри. Арчи и Лилибет последний раз были в Великобритании в 2022 году на праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Тогда Лилибет в первый и единственный раз встретилась с дедушкой.

Ранее сообщалось, что британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Ошибку объяснили компьютерным сбоем.

