ФСБ задержала призывавшего бить по ДНР россиянина

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали молодого человека за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным издания, 19-летний житель Донецка в одном из мессенджеров оставлял комментарии, оправдывающие преступную деятельность одного из украинских террористических формирований, а также призывал наносить удары по ДНР.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

