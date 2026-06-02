14:43, 2 июня 2026

Обнаружен простой способ снизить риск деменции

Nutrients: Регулярное употребление орехов снижает риск развития деменции
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление орехов может быть связано со снижением риска развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Китая, США и Европы, проанализировав данные более 17 тысяч человек из трех крупных долгосрочных исследований. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи наблюдали за участниками старше 45 лет на протяжении почти двух десятилетий. За это время было зарегистрировано 992 случая деменции. Анализ показал, что даже небольшое количество орехов в рационе ассоциировалось с более низким риском заболевания. У людей, потреблявших до 5 граммов орехов в день, риск деменции оказался на 20 процентов ниже по сравнению с теми, кто не ел их вовсе. При потреблении более 5 граммов в день снижение риска достигало 24 процентов.

Авторы также обнаружили признаки дозозависимого эффекта: чем больше орехов употребляли участники, тем ниже в среднем была вероятность развития деменции. В одной из когорт наибольший защитный эффект наблюдался у людей с самым высоким потреблением орехов — их риск оказался почти вдвое ниже по сравнению с теми, кто избегал этого продукта.

Ученые предполагают, что возможную защиту обеспечивают содержащиеся в орехах омега-3 жирные кислоты, витамин Е, магний, антиоксиданты и другие биологически активные вещества. Они могут снижать воспаление, поддерживать работу сосудов и защищать нервные клетки от возрастных повреждений.

Ранее стало известно, что отказ от курения значительно снижает риск развития деменции.

