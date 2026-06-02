Мирные жители попали под ракетный удар ВСУ в российском регионе

ВСУ ударили по поселку Суземка в Брянской области из РСЗО

Мирные жители попали под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Украинские войска ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Суземка.

«Ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск, который помогал их эвакуировать. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают помощь наши врачи», — написал Ковальчук.

Еще одного человека спасти не удалось, добавил он. На данный момент информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее стало известно, что при ракетном ударе ВСУ по Севастополю пострадали два человека — пожилой мужчина и женщина. У женщины зафиксировали травму глаза, у мужчины — перелом и закрытую черепно-мозговую травму. Они находились на улице Гоголя.