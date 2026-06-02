Слон затоптал фермера у его дома

В штате Керала, Индия, пожилой фермер стал жертвой слона. Об этом сообщает The New Indian Express.

Нападение, закончившееся смертью человека, произошло около 2:45 по местному времени. 62-летний Моханан услышал рев слона и вышел из дома с фонарем, чтобы отпугнуть животное.

В это время слон ел кокосовую пальму, которую вырвал с корнем. Увидев Моханана, он набросился на него. Мужчина не успел убежать, и слон затоптал его насмерть.

Выяснилось, что агрессивный слон терроризировал район уже неделю. В частности, он напал на двух человек, ехавших на мотоцикле.

После нападения на мотоциклистов местные жители устроили акцию протеста и потребовали поймать слона. Власти пообещали принять соответствующие меры, но ничего не сделали.

Произошедшее стало третьим нападением слонов в Керале с человеческими жертвами. 24 мая другое животное затоптало 52-летнего мужчину, а 26 мая — 40-летнюю женщину.

Ранее сообщалось, что в Индии 33-летняя туристка стала жертвой проигравшего в драке слона. Он потерял равновесие, упал на женщину и насмерть раздавил ее.

