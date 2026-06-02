Врач объяснила причины массового облысения россиян сразу после выпуска из школы

Дерматовенеролог Татьяна Косинская: Россияне стали лысеть после школы из-за стресса

Дерматовенеролог и трихолог Татьяна Косинская объяснила причину массового облысения россиян юного возраста. Материал об андрогинной алопеции у людей сразу после выпуска из школы публикует Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам врача, за последние два года число жалоб на потерю волос увеличилось приблизительно на 20 процентов. При этом у мужчин это проявляется в области лобно-височной зоны и макушки. У девушек, в свою очередь, расширяется пробор, уменьшается объем и просвечивает кожа головы. «Если раньше с этим чаще приходили после 40, то теперь среди пациентов все больше молодых людей 18–23 лет», — подчеркивается в материале.

Косинская подчеркнула, что главной причиной изменений во внешности является наследственность. Помимо этого, большую роль также играет хронический стресс, который проявляется в виде тревоги, недосыпа и перегрузок.

При этом полностью остановить процесс выпадения волос невозможно, уточняет эксперт. Однако, если вовремя обратиться к специалисту, то можно замедлить процесс и сохранить густоту волос, предупредила доктор.

Редакторы издания также заявили, что из-за упомянутой проблемы россияне стали чаще покупать средства против выпадения волос. «По данным аналитиков, за последний год спрос на такую продукцию вырос примерно на 50 процентов. Самые популярные — шампуни и сыворотки», — заключили они.

