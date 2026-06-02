Популярная приправа оказалась помощником в лечении десен

FDM: Куркумин повышает эффективность лечения пародонтита

Куркумин — активное соединение, содержащееся в куркуме — может повысить эффективность лечения пародонтита, одного из самых распространенных заболеваний десен. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу, чья работа опубликована в Frontiers in Dental Medicine (FDM).

Пародонтит развивается на фоне хронического воспаления и бактериальной инфекции, постепенно разрушая ткани, удерживающие зубы. Согласно обзору, куркумин обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами. При местном применении в виде поддесневого геля он помогает подавлять бактерии, которые считаются основными возбудителями заболевания, включая Porphyromonas gingivalis и Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

Дополнительный эффект может обеспечивать сочетание куркумина с фотодинамической терапией. Под воздействием видимого света вещество способствует образованию активных форм кислорода, которые усиливают уничтожение бактерий и снижают воспаление. Благодаря этому лечение может стать более эффективным по сравнению со стандартной механической очисткой зубных корней и десневых карманов.

Авторы подчеркивают, что имеющиеся данные выглядят многообещающе, однако для окончательного подтверждения пользы необходимы крупные клинические исследования. Тем не менее куркумин уже рассматривается как перспективное дополнение к существующим методам лечения заболеваний десен.

Ранее стало известно, что куркумин снижает повреждение сердца и нарушения ритма при тепловом ударе.