Обычная специя оказалась защитником сердца при тепловом ударе

F&F: Куркумин снижает повреждение сердца и нарушения ритма при тепловом ударе

Куркумин — природное соединение, содержащееся в куркуме, — может снижать повреждение сердца и риск опасных нарушений ритма при тепловом ударе. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Food & Function (F&F).

Ученые изучили влияние куркумина на крыс с тепловым ударом. У животных фиксировали повышение температуры тела, ухудшение работы сердца, повреждение сердечной мышцы и развитие желудочковых аритмий — опасных нарушений сердечного ритма. Однако после введения куркумина многие показатели заметно улучшались.

Исследование показало, что вещество снижало уровень повреждения клеток сердца, улучшало электрическую стабильность миокарда и повышало выживаемость. Анализы также выявили уменьшение процессов клеточной гибели, связанных с активацией пути BAX/BCL-2/caspase-3 — одного из ключевых механизмов разрушения клеток при сильном перегреве организма.

Авторы работы отмечают, что тепловой удар часто сопровождается тяжелыми осложнениями со стороны сердца, а специфических препаратов для его лечения пока не существует.

По мнению исследователей, куркумин может стать перспективной основой для будущих методов защиты сердца при перегреве, однако эффективность такого подхода еще предстоит подтвердить в клинических исследованиях на людях.

Ранее ученые выяснили, что куркума, шафран и некоторые другие приправы снижают выраженность депрессии.