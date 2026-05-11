Над сыном певицы Валерии нависла угроза банкротства

09:00, 11 мая 2026Культура

Сыну певицы Валерии Арсению Шульгину грозит банкротство из-за долга в ₽23 млн
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Сыну певицы Валерии от брака с экс-продюсером Александром Шульгиным Арсению грозит банкротство из-за долга в размере 23 миллионов рублей. Заявление о признании 27-летнего мужчины банкротом поступило в Арбитражный суд российской столицы, передает «МК».

В суд обратился кредитор Шульгина, Филипп Березовский. До этого он уже выигрывал у него иск о договоре займа. Сын Валерии брал кредиты под проекты, связанные с майнингом криптовалют и поставки автомобилей из Китая, но вернуть долг не смог. Это вынудило двух его инвесторов (вторым выступил бизнесмен Дмитрий Полянский) подать иски в гражданские суды.

Арсений вместе семьей (женой и двумя детьми) живет в ОАЭ и, судя по постам в социальных сетях, ведет зажиточный образ жизни, несмотря на грозящее Шульгину банкротство.

Ранее невестка российской эстрадной певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина, показала внешность на фото до похудения.

