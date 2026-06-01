Названы способы продлить жизнь ноутбука

SlashGear: Для продления жизни ноутбука его нужно правильно заряжать и чистить

Журналисты издания SlashGear перечислили способы, которые помогут продлить жизнь портативному компьютеру. Список опубликован на сайте портала.

Авторы заметили, что если цикл жизни смартфона составляет 2,5 года, то ноутбуки меняют гораздо реже — около одного раза в 4,6 года, по данным Statista. Журналисты назвали проверенные способы, которые позволят продлить жизнь устройству.

В первую очередь они посоветовали правильно заряжать аппарат — стараться не доводить заряд батареи до 100 процентов и не опускать ниже 20 процентов. Также они рекомендовали не чистить экраны и клавиатуры салфетками, которые содержат агрессивные химические вещества. Специалисты посоветовали купить специальное чистящее средство.

На USB-порты и другие разъемы в случае их редкого использования рекомендовали надеть специальные накладки. В материале отмечается, что вентиляционные отверстия, напротив, нельзя закрывать: они должны быть чистыми, чтобы свежий воздух свободно циркулировал.

Журналисты BGR отметили, что операционную систему (ОС) и BIOS нужно обновлять сразу же при появлении апдейтов. Также они рекомендовали удалить с компьютера весь бесполезный софт.

В заключение авторы дали совет почаще перезагружать устройство — регулярный перезапуск систем и программ способствует быстрой работе компьютера.

