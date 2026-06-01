66-летний мужчина потрогал за грудь велотуристку в Азербайджане и попал на видео

Японская велотуристка обвинила 66-летнего жителя Азербайджана в домогательствах

Японская туристка, которая отправилась со своим молодым человеком-немцем в велопутешествие из Германии в родную страну, обвинила 66-летнего мужчину в домогательствах во время поездки по Азербайджану. Об этом сообщает Telegram-канал Global Brief.

По данным источника, местный житель подошел к японке на дороге и потрогал ее за грудь. Инцидент попал на видео, которое велотуристы показали в полиции. Позже власти установили личность подозреваемого и задержали его в Гаджигабульском районе. Пострадавшая заявила, что произошедшее стало неприятным исключением во время их в целом позитивного трехнедельного пребывания в стране.

