19:04, 1 июня 2026Путешествия

66-летний мужчина потрогал за грудь велотуристку в Азербайджане и попал на видео

Японская велотуристка обвинила 66-летнего жителя Азербайджана в домогательствах
Алина Черненко

Японская туристка, которая отправилась со своим молодым человеком-немцем в велопутешествие из Германии в родную страну, обвинила 66-летнего мужчину в домогательствах во время поездки по Азербайджану. Об этом сообщает Telegram-канал Global Brief.

По данным источника, местный житель подошел к японке на дороге и потрогал ее за грудь. Инцидент попал на видео, которое велотуристы показали в полиции. Позже власти установили личность подозреваемого и задержали его в Гаджигабульском районе. Пострадавшая заявила, что произошедшее стало неприятным исключением во время их в целом позитивного трехнедельного пребывания в стране.

В мае россиянина арестовали в Турции из-за конфликта с местным жителем. Турок обвинил туриста в домогательствах и написал заявление в полицию.

