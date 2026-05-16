Российского туриста арестовали в Турции из-за обвинений в домогательстве

Туриста из России арестовали в Турции из-за обвинений в домогательстве

Российского туриста арестовали в Турции из-за конфликта с местным жителем. Турок обвинил россиянина в домогательствах и написал заявление в полицию, об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Кемере на вечеринке отеля Corendon Hydros Club Kemer. Супруги Анна и Виктор Трохины посетили вечеринку, на которой у Виктора произошел конфликт с гражданином Турции Волканом. По словам Анны, мужчины обменялись ругательствами и разошлись по номерам. На следующий день Волкан подал заявление о домогательстве, заявив, что ссора произошла из-за неуместного внимания со стороны Виктора. Туриста задержали в отеле и отправили в СИЗО Антальи без проверки и опроса свидетелей.

Анна обратилась в Генконсульство РФ. С ней также связался центр поддержки туристов, сотрудники которого помогли определиться с дальнейшими действиями и найти адвоката. Через шесть дней супруга задержанного должна вылететь в Россию, при этом дата заседания до сих пор не назначена.

