20:54, 16 мая 2026

Российского туриста арестовали в Турции из-за обвинений в домогательстве

Александра Качан (Редактор)

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Российского туриста арестовали в Турции из-за конфликта с местным жителем. Турок обвинил россиянина в домогательствах и написал заявление в полицию, об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Кемере на вечеринке отеля Corendon Hydros Club Kemer. Супруги Анна и Виктор Трохины посетили вечеринку, на которой у Виктора произошел конфликт с гражданином Турции Волканом. По словам Анны, мужчины обменялись ругательствами и разошлись по номерам. На следующий день Волкан подал заявление о домогательстве, заявив, что ссора произошла из-за неуместного внимания со стороны Виктора. Туриста задержали в отеле и отправили в СИЗО Антальи без проверки и опроса свидетелей.

Анна обратилась в Генконсульство РФ. С ней также связался центр поддержки туристов, сотрудники которого помогли определиться с дальнейшими действиями и найти адвоката. Через шесть дней супруга задержанного должна вылететь в Россию, при этом дата заседания до сих пор не назначена.

Ранее тревел-блогерша из России Саша Коновалова назвала способы вычислить плохой отель в Турции по отзывам туристов. Она предупредила, что даже в пятизвездочных отелях может встретиться некачественное питание.

