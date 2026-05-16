Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:30, 16 мая 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала способы вычислить плохой отель в Турции по отзывам

Алина Черненко

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова назвала способы вычислить плохой отель в Турции по отзывам туристов. Своими советами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации предупредила, что даже в пятизвездочных отелях встречается не лучшее питание. Иногда все мясные блюда там готовят из полуфабрикатов, в качестве промежуточного питания в барах предлагают только «сомнительную» пиццу и картошку-фри, а из фруктов даже в разгар лета есть только яблоки, апельсины и груши.

Материалы по теме:
«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?
«Такого ужасного отдыха у меня еще не было» Турция разочаровывает россиян. Почему они не хотят туда возвращаться?
28 августа 2024
«Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?
«Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?
26 июня 2025

Во-вторых, Коновалова посоветовала обращать внимание на отзывы о чистоте. По ее словам, в недорогих отелях иногда плохо моют тарелки, и к ним присыхают остатки прошлой еды.

В-третьих, россиянка отметила, что туристам стоит присмотреться к отзывам о мелких недочетах: сколотой посуде, порванных скатертях, мебели в пятнах и паутине по углам. «Каждая отдельно взятая деталь — мелочь, которая вроде как не испортит ваш отдых в Турции. Но если в одном отзыве пишут о плохих кружках, а в другом — о сломанных лежаках на пляже, это уже повод задуматься», — констатировала блогерша.

Путешественница также рассказала, что в некоторых отелях Турции не персональное, а централизованное кондиционирование. Кроме того, в эконом-вариантах может не оказаться ни тапочек, ни халатов.

«Возможно, у вас в голове есть какое-то представление о пятизвездочном отеле. Или вы однажды отдохнули в хорошей турецкой "пятерке" и думаете, что следующая будет такой же. Но все-таки если цена на тур очевидно ниже, чем в другие отели "пять звезд", не поленитесь заглянуть в отзывы», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила отдых по системе «все включено» в Турции и Египте и назвала минусы и плюсы обеих стран. По ее словам, в Турции гораздо больше современных отелей со стильным интерьером, новой мебелью, продуманным дизайном и качественной техникой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России напомнили об аварии на Чернобыльской АЭС на фоне попыток ВСУ ударить по ЗАЭС

    Фицо сильно удивился желанию Мерца поговорить с ним о поездке в Москву

    Путин поговорил с президентом ближневосточной страны

    В Германии рейтинг оппозиционной партии поднялся до рекордных показателей

    В Британии удивились словам Зеленского об ударах возмездия России по Украине

    Назван срок открытия пляжного сезона в Москве

    В центре Киева началась акция протеста

    В США допустили захват бывшего лидера Кубы Кастро

    Россиян предупредили о смертельно опасном предвестнике инсульта

    Российская тревел-блогерша назвала способы вычислить плохой отель в Турции по отзывам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok