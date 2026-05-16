18:03, 16 мая 2026Мир

В Британии удивились словам Зеленского об ударах возмездия России по Украине

Аналитик Меркурис: Слова Зеленского показали масштаб ударов возмездия России
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис удивился словам президента Украины Владимира Зеленского об ударах возмездия России по стране. Мнением он поделился в новом видео на своем YouTube-канале.

Меркурис напомнил о признании Зеленского о том, что в последнее время российская сторона запускает по Украине тысячи дронов в сутки. По мнению эксперта, это показывает, что Россия смогла накопить достаточное количество беспилотников на период перемирия с 9 по 11 мая. Кроме того, он указал на умение страны брать под контроль такие масштабные атаки.

«Они могут координировать и организовывать такие удары, и когда они это делают, украинская система ПВО, хотя есть сомнения в ее работоспособности, оказывается очень быстро подавлена», — отметил Меркурис.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные за четыре дня нанесли массированный и два групповых удара по Украине. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских войск, места сборки и запуска БПЛА, а также склады, где хранились боеприпасы и горючее.

