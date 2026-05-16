В Германии рейтинг оппозиционной партии поднялся до рекордных показателей

Bild: В Германии рейтинг оппозиционной партии поднялся до рекордных 29 процентов

Рейтинг оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднялся до рекордных показателей популярности среди немецких избирателей и достиг 29 процентов. Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что с момента парламентских выборов в феврале 2025 года партия прибавила более восьми процентных пунктов. Тогда ее рейтинг составлял 20,8 процента.

Среди других политических объединений рост также продемонстрировала партия «Зеленые», чей рейтинг поднялся до двухлетнего максимума в 14 процентов.

При этом другие политические партии в Германии начали терять свои позиции. Так, поддержка блока ХДС/ХСС сократилась до 22 процентов, СДПГ — до 12 процентов, а партии «Левые» — до 10 процентов.

«Если эта тенденция сохранится, то в будущем предвыборная борьба в ФРГ будет вестись между двумя полюсами — АдГ и "Зелеными"», — считает руководитель социологического института INSA Герман Бинкерт.

Опрос проводился с 11 по 15 мая. В исследовании приняли участие 1203 человека. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,9 процентных пункта.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию сопредседателя партии Алисы Вайдель о повышении рейтинга АдГ в различных регионах. Он подчеркнул, что партия стала надежной для немцев.