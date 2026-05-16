Дмитриев: Партия «Альтернатива для Германии» стала надеждой для немцев

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала надежной для немцев. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал публикацию сопредседателя партии Алисы Вайдель о повышении рейтинга АдГ в различных регионах.

Ранее Дмитриев заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу и его стране нужна Россия, чтобы выжить. Он призвал немецкие власти перестать принимать неправильные решения.