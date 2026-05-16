Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала надежной для немцев. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Таким образом он прокомментировал публикацию сопредседателя партии Алисы Вайдель о повышении рейтинга АдГ в различных регионах.
Ранее Дмитриев заявил, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу и его стране нужна Россия, чтобы выжить. Он призвал немецкие власти перестать принимать неправильные решения.