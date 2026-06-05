Российская «Пиранья» стала модульным дроном

СКБ: Российский FPV-дрон «Пиранья-10» стал модульным

Российский FPV-дрон «Пиранья-10», которым уничтожили первый танк Abrams в зоне СВО, в ходе модернизации стал модульным. Об этом сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», передает ТАСС.

Он рассказал, что изначально «Пиранья» работала на одной частоте канала управления. После модернизации дрон поддерживает работу с четырьмя частотами. При этом аппарат сам выбирает самый эффективный канал.

«Затем дрон получил модульную систему. Если раньше нужно было сменить, к примеру, либо камеру, либо какую-то другую деталь, приходилось заниматься пайкой и полностью разбирать дрон. Сейчас это гораздо проще», — сказал собеседник агентства на полях выставки HeliRussia 2026.

Он отметил, что специальные крепления позволяют менять видеопередатчики, приемники и камеры без пайки. Это дает возможность оперативно изменить конфигурацию аппарата.

В феврале СКБ «Пиранья» сообщило, что создание четвертой производственной линии в России позволит выпускать до 40 тысяч FPV-дронов ежемесячно.