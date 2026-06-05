ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:42, 5 июня 2026Наука и техника

Российская «Пиранья» стала модульным дроном

СКБ: Российский FPV-дрон «Пиранья-10» стал модульным
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский FPV-дрон «Пиранья-10», которым уничтожили первый танк Abrams в зоне СВО, в ходе модернизации стал модульным. Об этом сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», передает ТАСС.

Он рассказал, что изначально «Пиранья» работала на одной частоте канала управления. После модернизации дрон поддерживает работу с четырьмя частотами. При этом аппарат сам выбирает самый эффективный канал.

«Затем дрон получил модульную систему. Если раньше нужно было сменить, к примеру, либо камеру, либо какую-то другую деталь, приходилось заниматься пайкой и полностью разбирать дрон. Сейчас это гораздо проще», — сказал собеседник агентства на полях выставки HeliRussia 2026.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Он отметил, что специальные крепления позволяют менять видеопередатчики, приемники и камеры без пайки. Это дает возможность оперативно изменить конфигурацию аппарата.

В феврале СКБ «Пиранья» сообщило, что создание четвертой производственной линии в России позволит выпускать до 40 тысяч FPV-дронов ежемесячно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понадобится — выйдем». Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

    Блогерша описала Мексику словами «Россию здесь любят даже больше, чем некоторые россияне»

    Ида Галич высказалась о переменах в КВН словами «чуть не потеряли культурный код»

    Игравшего в фильме «Джуманджи» актера зарезали в США

    Пушилин рассказал об уничтожении на Украине всех протестных лидеров

    Раскрыты детали массированного ночного удара ВСУ по регионам России

    Стал известен самый дорогой футболист РПЛ

    В сети восхитились внешностью 97-летней звезды Старого Голливуда

    Состояние бывшего продюсера Олега Газманова ухудшилось в СИЗО

    В Госдуме раскрыли способ остановить удары ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok