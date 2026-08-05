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15:19, 5 августа 2026Авто

В России оценили ситуацию с продажами машин до конца года

Эксперты Кадаков и Хайцеэр предсказали повторение прошлогоднего итога на авторынке России
Марина Аверкина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Летом покупательская активность на автомобильном рынке России традиционно достигает максимума. Июль не стал исключением: за этот месяц было приобретено 122 092 новых легковых автомобиля. Но автоэксперты в разговоре с порталом KP.RU оценили ситуацию с будущими продажами не слишком оптимистично.

Причина кроется в динамике восстановления спроса, который непрерывно рос с февраля. За первую половину года прирост относительно того же периода 2025-го достиг 14,8 процента. С января по июнь в стране зарегистрировали 608,6 тысячи машин, тогда как годом ранее этот показатель составлял 530,3 тысячи. Но в июле началось замедление. Итоговые цифры превзошли прошлогодний график, но превышение сократилось до 1,2 процента. Так же выросла и реализация в сравнении с июлем 2025 года. При этом последние недели месяца уже демонстрировали отрицательную динамику.

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков подчеркнул, что подобное развитие событий было предсказуемым. По его словам, недавний рост на 15 процентов лишь компенсировал серьезный спад начала 2025 года, вызванный повышением утилизационного сбора, ожиданием возвращения европейских и американских марок, а также высокой ключевой ставкой. Эксперт отметил, что оживление стартовало именно прошлым летом, поэтому соревноваться с цифрами того периода сейчас будет сложнее.

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр также отметил, что объективных причин для продолжения роста нет. «Цены — очень высокие, ключевая ставка — понизилась, но совсем незначительно. Для рядового россиянина нет существенной разницы, брать кредит на покупку машины под 20 процентов годовых или под 25 — и так, и так непозволительно дорого. Сейчас автомобиль покупают лишь те, у кого хватает собственных средств. Либо те, у кого в нем есть острая необходимость. И тех, и других людей не так и много», — констатировал он.

По мнению Максима Кадакова, в дальнейшем рынок станет отставать от прошлогодних результатов. Скорее всего, по итогам 2026 года будет зафиксирован примерно такой же объем, как и в 2025-м, — около 1,3 миллиона проданных автомобилей.

Ранее стало известно, что три китайские компании попали в десятку крупнейших автопроизводителей мира. Речь о BYD, Geely и Chery.

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