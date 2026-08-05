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11:12, 5 августа 2026 (обновлено: 11:13, 5 августа 2026)Авто

Три китайские компании попали в десятку крупнейших автопроизводителей мира

BYD, Geely и Chery оказались в первой десятке мировых автогигантов
Марина Аверкина

Фото: Rafael Martins / Reuters

Ассоциация легковых автомобилей Китая (CPCA) представила обновленный рейтинг крупнейших автопроизводителей мира. Он формируется на основании показателей доли рынка, которые компании смогли занять по итогам первой половины 2026 года, сообщил Telegram-канал «Китайские автомобили».

По заявлению генерального секретаря организации Цуя Дуншу, сразу три китайских автомобильных бренда вошли в десятку лидеров. Наивысшую позицию среди них заняла BYD, расположившаяся на шестой строчке с показателем 4,8 процента. Седьмое место досталось Geely, чья доля составила 4,6 процента. Chery оказалась на девятой позиции с результатом 4,1 процента.

Возглавляет рейтинг по-прежнему японский концерн Toyota, контролирующий 11 процентов мирового рынка. Вторую строчку с показателем 8,1 процента удерживает немецкий Volkswagen. Замыкает тройку южнокорейский альянс Kia Hyundai, занявший 7,6 процента.

Далее в рейтинге разместились европейский Stellantis с долей 6 процентов и французско-японский Renault Nissan, набравший 5,4 процента рынка. Помимо Chery, на девятой позиции с аналогичным результатом в 4,1 процента также оказался американский концерн Ford. Восьмое место у General Motors, чья рыночная доля достигла 4,5 процента.

Ранее стало известно, что крупнейший автоконцерн Китая столкнулся с серьезными проблемами, несмотря на успешные показатели июля. В середине лета компания BYD реализовала около 420 тысяч машин, что на 22 процента превысило результат этого же месяца 2025 года. Производитель рассчитывает, что это новая точка отсчета: второе полугодие должно компенсировать недобор первой половины года.

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