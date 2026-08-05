Климатолог назвал положительный эффект от глобального потепления для России

Климатолог Семенов: Глобальное потепление — не только катастрофа для России

Глобальное потепление для России — не только катастрофа, убежден климатолог, специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений Владимир Семенов. В беседе с «Царьградом» он указал на положительный эффект климатических изменений.

Отмечается, что глобальное потепление в северных странах идет до четырех раз быстрее, чем в более южных. При агрессивном сценарии антропогенного воздействия на климат, когда выбросы парниковых газов будут ежегодно расти на один процент, среднегодовая температура в России к концу века вырастет на восемь градусов, оценил эксперт.

Зимы станут теплее, а лето — прохладнее. Экстремальной жары не будет, как и масштабных и продолжительных засух, уверен Семенов.

«Зимы будут мягче, вот летом будет жарче, но не так сильно будет расти температура, как зимой. То есть это некое смягчение климата, и, учитывая, что в основном мы живем в условиях холодового стресса, то есть большую часть года мы мерзнем, причем серьезно… то это в какой-то степени, конечно, положительные последствия», — поделился климатолог.

Тем не менее аномальные температуры, наблюдаемые в северных регионах России, большая встряска для местной флоры и фауны. Однако ученые надеются, что привыкшие к полярным морозам виды не начнут вымирать, так как морозы все равно будут.

«Помимо температурных эффектов, например, на севере будет больше осадков, будет больше сток наших северных рек. Это больше гидроэлектроэнергии. Освобождается, тает морской лед в Арктике. Это тоже дает нам перспективы более устойчивого, безопасного судоходства по всему Севморпути, освобождает, облегчает добычу природных ресурсов на арктическом шельфе», — указал на положительный эффект от глобального потепления климатолог.

Ранее климатолог Николай Терешонок заявил, что, перспектива потепления северных морей до состояния южных курортов России в ближайшие 100 лет не грозит.