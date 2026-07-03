Последствия глобального потепления для России оценили

Климатолог Терешонок: Даже потепление не сделает северные моря России курортами

Северные моря России не станут курортами даже вследствие глобального потепления. Последствия климатического кризиса для северных территорий страны в беседе с ТАСС оценил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По мнению климатолога, перспектива потепления северных морей до состояния южных курортов России в ближайшие 100 лет не грозит. Этому препятствует достаточно низкие температуры, которые устанавливаются за полярным кругом в холодный период при отсутствии солнца.

Тем не менее природные и климатические зоны в России уже начали меняться. Под воздействием глобального потепления длительность холодного периода сокращается, вследствие чего с годами ранее непригодные для жизни арктические зоны начнут заселять все активнее. Однако возрастающий ущерб от происходящих климатических изменений обесценит всю их привлекательность, подытожил Терешонок.

Ранее климатолог предрек массовое исчезновение животных в России из-за глобального потепления.