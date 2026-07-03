Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 3 июля 2026Экономика

Последствия глобального потепления для России оценили

Климатолог Терешонок: Даже потепление не сделает северные моря России курортами
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Северные моря России не станут курортами даже вследствие глобального потепления. Последствия климатического кризиса для северных территорий страны в беседе с ТАСС оценил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По мнению климатолога, перспектива потепления северных морей до состояния южных курортов России в ближайшие 100 лет не грозит. Этому препятствует достаточно низкие температуры, которые устанавливаются за полярным кругом в холодный период при отсутствии солнца.

Тем не менее природные и климатические зоны в России уже начали меняться. Под воздействием глобального потепления длительность холодного периода сокращается, вследствие чего с годами ранее непригодные для жизни арктические зоны начнут заселять все активнее. Однако возрастающий ущерб от происходящих климатических изменений обесценит всю их привлекательность, подытожил Терешонок.

Ранее климатолог предрек массовое исчезновение животных в России из-за глобального потепления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разрешили выпускать бензин и дизель класса «Евро-3». Что это означает и безопасно ли такое топливо

    Депутат Рады пришел в суд и достал из сумки кусок сала

    Родня осужденных по делу Симоньян сыпала проклятиями и устроила нападение около суда

    Доктор Мясников назвал очевидной глупостью МРТ всего тела

    Российский миллиардер сел за хищение сотен миллионов рублей дольщиков

    Москвичам назвали порядок действий в непогоду

    Звезду «Человека-Паука» застали за поцелуями с 26-летней рэпершей

    Ценам на ключевой драгметалл спрогнозировали падение

    Мигрант избил туриста, обокрал его и оставил лежать на улице без сознания

    Катя Лель рассказала о выступающем вместо нее двойнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok