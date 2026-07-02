Предсказаны катастрофические последствия потепления для России

Климатолог Терешонок: Потепление приведет к массовому исчезновению животных в России

Глобальное потепление приведет к массовому исчезновению животных в России в ближайшие столетия. Катастрофические последствия изменения климата для страны предсказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок, его слова передает ТАСС.

Специалист спрогнозировал, что при текущих темпах роста температур в ближайшие столетия будет уничтожено все живое. Климатические и природные зоны меняются уже сейчас — на смену северным растениям и животным приходят южные виды, отметил Терешонок.

«Происходит сокращение холодного периода. Растет количество природных пожаров. Таяние вечной мерзлоты уже приводит к непоправимым последствиям для инфраструктуры, значительными выбросами метана, ускоряющего глобальное потепление», — подчеркнул климатолог.

Ранее жителей Москвы предупредили о нашествии тропических комаров-переносчиков опасных заболеваний при устойчивом потеплении.